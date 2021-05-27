Предлагал взятку сотрудникам ГИБДД: в пьяной езде подозревается рэпер Элджей

В езде за рулем в состоянии алкогольного опьянения подозревается рэпер Элджей. На своем BMW он пытался скрыться от ГИБДД на скорости 230 километров в час, а затем предложил инспекторам 700 тысяч рублей.

Рэпер Элджей пытался скрыться от погони ГИБДД на улице маршала Жукова в Москве в ночь на 26 мая. Об инциденте сообщают сразу нескольких источников, в том числе «Новые известия». Музыкант не отреагировал на требования инспекторов об остановке, а лишь сильнее нажал на газ. Погоня закончилась задержанием, в ходе которого Элджей, по данным издания «Подъем», якобы предлагал поймавшим его пьяным за рулем стражам правопорядка взятку в размере 700 тысяч рублей. При этом сам артист признался, что выпивал перед тем, как сел за руль, но от прохождения медосвидетельствования отказался. Теперь рэперу грозит лишение прав. Напомним, в октябре 2020 года суд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову, который в пьяном виде устроил смертельную аварию в центре Москвы. За совершенное им ДТП Ефремова приговорили к восьми годам колонии. Суд смягчил приговор за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter