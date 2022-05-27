Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками Екатеринбургского УМВД вышел из СИЗО

Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками Екатеринбургского УМВД вышел из СИЗО
Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками Екатеринбургского УМВД вышел из СИЗО
Сегодня, 18:47ПроисшествияФото: 1MI
Из СИЗО под домашний арест отправлен один из бывших руководителей екатеринбургского УМВД.

Бывший врио начальника отдела екатеринбургского УМВД Александр Темников из СИЗО отправлен под домашний арест, сообщает URA.RU.

Темников замещал должность руководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков. По версии следствия, он вместе с подчинёнными брал деньги от наркоторговцев за возможность не возбуждать против них уголовные дела.

Как сообщает издание, смягчение меры пресечения связано с тем, что Темников активно сотрудничает со следствием. В частности, он дал показания против своих коллег.

Сюжеты:
Новости УрФО
происшествиеполициякриминалвзяткасизоэкс-начальник#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы