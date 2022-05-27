Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками Екатеринбургского УМВД вышел из СИЗО

Бывший врио начальника отдела екатеринбургского УМВД Александр Темников из СИЗО отправлен под домашний арест, сообщает URA.RU.
Темников замещал должность руководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков. По версии следствия, он вместе с подчинёнными брал деньги от наркоторговцев за возможность не возбуждать против них уголовные дела.
Как сообщает издание, смягчение меры пресечения связано с тем, что Темников активно сотрудничает со следствием. В частности, он дал показания против своих коллег.