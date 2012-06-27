В Нижнем Тагиле пойман похититель автомобилей
27 июня 2012, 11:49Происшествия
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На днях сотрудники ДПС задержали на Вагонке угонщика автомобилей. Это случилось в вечерние часы суток во время патрулирования территории нарядом ДПС. Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское», он ехал по Ленинградскому проспекту в им же угнанном автомобиле ВАЗ-21074.
26-летний похититель автотранспорта был задержан втечение получаса, хотя машину украл в другом районе города - с улицы Гайдара,96. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по факту угона.
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