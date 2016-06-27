Начальник ГИБДД Асбеста обвиняется в избиении жительницы города

Женщина 38-ми лет заявила в местную полицию, что 22 июня она вместе с семьей, годовалой дочкой и мужем, подъехали к одному из магазинов города. На парковке некий молодой человек потребовал выехать, поскольку их автомобиль помешал его проезду. Заодно юноша сообщил, что его отец является начальником местной ГИБДД и скоро сам подъедет на место «происшествия».

Женщина рассказала, что стала снимать происходящее на телефон, который из ее рук выбил сын начальника. А сам начальник, который к этому времени уже подъехал, по словам женщины ударил ее по ногам и поволок по асфальту. Муж, пытавшийся защитить жену, тоже получил несколько ударов, рассказала женщина.

Добавим, что в местной полиции предлагают другую версию. Так, начальник межмуниципального управления МВД Максим Петров рассказал «Интерфакс», что сотрудники ДПС составляли протокол за управление ТС в нетрезвом состоянии. Из машины вышла жена нарушителя и попыталась помешать представителям правопорядка. Однако муж, сообщили в МВД, накинулся на инспекторов, а одному даже откусил мочку.

Следственный комитет проверяет информацию. Обстоятельства выясняются. Отметим, что сотрудники, в случае совершения противоправных действий, понесут за них наказание. В случае, если граждане сделали ложный донос, ответственность понесут они.