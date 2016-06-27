Пенсионерка и её племянник погибли при пожаре в пригороде Нижнего Тагила

На ул. Совхозная горел частный дом. По информации пожарных, площадь пожара составляла 136 кв.м. В результате пожара погибли два человека.

Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности 1БИС. На помощь пожарным села Николо-Павловское из Нижнего Тагила прибыли две автоцистерны. В тушении пожара, охватившего площадь в 136 кв.м., принимали участие 18 человек и 4 единицы техники. В 00:49 27 июня пламя было ликвидировано. При разборе завалов были обнаружены тела двух погибших сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

В следственном отделе по Пригородному району подтвердили информацию о гибели двух человек. По информации следствия, они приходились друг другу родственниками.

Личности погибших при пожаре установлены. Это женщина 1940 и её племянник 1986 годов рождения. О причинах смерти станет известно после вскрытия. По факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего рассказали в следственном отделе по Пригородному району.

Пожарные сообщают, что наиболее вероятная причина этой трагедии – неосторожное обращение с огнём.