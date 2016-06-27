В Сысерти 61-летнему бомжу, убившему своего коллегу, грозит 15 лет тюрьмы
29 декабря 2015 года произошло убийство в дачном доме в г. Сысерть. Обвиняемый несколько месяцев скрывался, но теперь найден. Ему предъявлено обвинение за убийство, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
В Сысерти двое мужчин – оба бомжи – вели ремонтные работы в одном из дачных домов. При выполнении покраски у них возник профессиональный спор по поводу количества нанесения слоев краски. К единому мнению они не пришли, и конфликт перешел в физическую расправу. Злоумышленник, взяв стамеску, нанес оппоненту удар в шею. Потерпевший умер на месте.
После произошедшего виновный в убийстве мужчина скрылся с места преступления и направился к знакомым в Екатеринбург, где проживал несколько месяцев.
Сотрудники СКР и уголовного розыска, проведя ряд мероприятий по поиску преступника, смогли задержать скрывавшегося мужчину. В данное время расследование продолжается - идет сбор доказательств преступления. Преступнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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