9 лет колонии строгого режима получил житель Свердловской области за смерть пастуха

Установлено, что осужденный вступил в конфликт с потерпевшим, который работал пастухом. Злоумышленник нанес ему несколько ударов, в том числе, в область головы. Пастух был госпитализирован с ЧМТ, в больнице он скончался.

В ходе ОРМ личность преступника была установлена, он признался в содеянном и раскаялся. Его причастность к преступлению подтверждена следственным экспериментом и показаниями свидетелей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет в колонии строгого режима с компенсацией в 1 млн руб. в пользу семьи погибшего.