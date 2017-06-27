9 лет колонии строгого режима получил житель Свердловской области за смерть пастуха
27 июня 2017, 10:35Происшествия
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Житель Артинского района Свердловской области признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть.
Установлено, что осужденный вступил в конфликт с потерпевшим, который работал пастухом. Злоумышленник нанес ему несколько ударов, в том числе, в область головы. Пастух был госпитализирован с ЧМТ, в больнице он скончался.
В ходе ОРМ личность преступника была установлена, он признался в содеянном и раскаялся. Его причастность к преступлению подтверждена следственным экспериментом и показаниями свидетелей.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет в колонии строгого режима с компенсацией в 1 млн руб. в пользу семьи погибшего.
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