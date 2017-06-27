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9 лет колонии строгого режима получил житель Свердловской области за смерть пастуха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9 лет колонии строгого режима получил житель Свердловской области за смерть пастуха

27 июня 2017, 10:35Происшествия
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