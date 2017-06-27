Дело об убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой передано в суд

По версии следствия, утром 9 января бывший супруг приехал к дому Дарьи, дождался, пока она выйдет из подъезда, и завел разговор. Беседа переросла в конфликт, в ходе которого мужчина стал избивать женщину руками. Дарья потеряла сознание, а Какшин решил, что она мертва. Тогда он вывез Дарью на окраину леса. Как стало известно следователям, мужчина, оказавшись на окраине города, увидел признаки жизни у Дарьи, задушил её и закопал тело под снегом.