Экс-замначальника и «актив» ИК в Екатеринбурге предстанут перед судом за организацию и участие в пытках заключенных

В период с 2012 по 2013 годы обвиняемый экс-замначальника колонии организовал в учреждении иерархическую систему из числа заключенных, которые контролировали и осуществляли пытки осужденных. Истязания людей были поставлены на поток.

Этот факт стал известен после того, как в интернете появился ролик, где избиение и унижение человеческого достоинства человека было снято самими истязателями. Была проведена проверка. Факты издевательств заключенных подтвердились. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Сейчас дело передано в районный суд Екатеринбурга. Всем обвиняемым предстоит предстать перед судом, сообщает ИА REGNUM.