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Экс-замначальника и «актив» ИК в Екатеринбурге предстанут перед судом за организацию и участие в пытках заключенных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-замначальника и «актив» ИК в Екатеринбурге предстанут перед судом за организацию и участие в пытках заключенных

27 июня 2017, 12:00Происшествия
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