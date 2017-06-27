Экс-замначальника и «актив» ИК в Екатеринбурге предстанут перед судом за организацию и участие в пытках заключенных
27 июня 2017, 12:00Происшествия
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В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника колонии и пятерых заключенных ИК №2 по обвинению в превышении служебных полномочий и организацию, а также участие в истязаниях осужденных.
Сюжеты: Екатеринбург
В период с 2012 по 2013 годы обвиняемый экс-замначальника колонии организовал в учреждении иерархическую систему из числа заключенных, которые контролировали и осуществляли пытки осужденных. Истязания людей были поставлены на поток.
Этот факт стал известен после того, как в интернете появился ролик, где избиение и унижение человеческого достоинства человека было снято самими истязателями. Была проведена проверка. Факты издевательств заключенных подтвердились. Прокуратура возбудила уголовное дело.
Сейчас дело передано в районный суд Екатеринбурга. Всем обвиняемым предстоит предстать перед судом, сообщает ИА REGNUM.
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