Уральские аграрии, пострадавшие от засухи, поправят хозяйство на федеральные деньги

Акты экспертной оценки ущерба с реестром хозяйств уже направлены в Министерство финансов России.

Наряду с федеральной финансовой помощью 54 миллиона рублей аграриям выделяет бюджет области — такое поручение дал губернатор Александр Мишарин. Средства пойдут на приобретение кормов для животных, семян, а также на организацию озимого сева. На эту кампанию регион возлагает большие надежды.