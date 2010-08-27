Уральские аграрии, пострадавшие от засухи, поправят хозяйство на федеральные деньги
27 августа 2010, 09:52ПроисшествияОльга
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Аграрным предприятиям Сверловской области на возмещение ущеба от засухи будет выделено 39,5 миллионов рублей из федерального бюджета. Решение об этом приняли в федеральном Министерстве сельского хозяйства после завершения экспертизы по оценке ущерба от засухи в отношении сельхозпредприятий Свердловской области.
Акты экспертной оценки ущерба с реестром хозяйств уже направлены в Министерство финансов России.
Наряду с федеральной финансовой помощью 54 миллиона рублей аграриям выделяет бюджет области — такое поручение дал губернатор Александр Мишарин. Средства пойдут на приобретение кормов для животных, семян, а также на организацию озимого сева. На эту кампанию регион возлагает большие надежды.
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