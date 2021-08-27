На здание мэрии ночью напал житель Серова

В пресс-службе мэрии допустили, что нападавший был неадекватен, пишет издание «Глобус». Там отметили, что человек пытался проникнуть в здание, но охранник вызвал полицию. Мужчина, по их данным, попал в психиатрическую клинику.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что нападавший старался скрыться от преследователей в мэрии. Он объяснил, что когда полицейские его задержали, мужчина заявил, что на него напали трое и он, убежав от них, пытался скрыться в ближайшем помещения, однако не рассчитал силы и повредил окно.
Охранник увидев, что в здание кто-то пытается проникнуть, нажал на тревожную кнопку. На место прибыл наряд полицейских и установил личность нарушителя. Из-за его неадекватного поведения была вызвана бригада скорой помощи. По данному факту проводится проверка.