На здание мэрии ночью напал житель Серова

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что нападавший старался скрыться от преследователей в мэрии. Он объяснил, что когда полицейские его задержали, мужчина заявил, что на него напали трое и он, убежав от них, пытался скрыться в ближайшем помещения, однако не рассчитал силы и повредил окно.