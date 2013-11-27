Биологические добавки здоровья не прибавили: пенсионерка из Нижнего Тагила попалась в руки мошенникам

Все началось с того, что в 2012 году пенсионерка, услышав по радио рекламу биологически-активных добавок, решила их приобрести. Заказанный товар курьер доставил ей прямо домой. Весной 2013 года женщине стали поступать настойчивые звонки. Во время разговоров речь шла о возмещении материального ущерба, причиненного вследствие того, что купленные ранее биологически-активные добавки таковыми не являются.

По словам звонивших, женщина стала жертвой мошенников и теперь ей положена компенсация. Первоначально было обещано к возвращению 120 тысяч рублей, для получения которых необходимо оплатить комиссию. Переведя порядка 30 тысяч рублей, женщина ожидала выплаты обещанных денег, но вместо этого ей снова позвонили, сообщив, что перечисленная сумма не может покрыть страховые расходы, и нужно дополнительно направить перевод.

На дальнейшие подобные звонки пенсионерка отвечала отказом, пока в октябре 2013 года не раздался очередной звонок. На этот раз оппонент был настолько приятен в общении и обходителен, что убедил женщину не отступаться и получить положенную ей компенсацию, сумма которой на тот момент, по его словам, увеличилась уже до 420 тысяч рублей, пообещав оказывать ей всестороннюю помощь.

Мужчина объяснил, что нужно оформить банковскую карту, на которую положить 10 процентов от общей суммы, т.е. 42 тысячи. Будто находясь под гипнозом, женщина оформила необходимые документы, но с вкладом не торопилась. Когда раздался очередной звонок с просьбой прочитать, что написано в договоре, пенсионерка прочитала все, в том числе и пин-код к карте. После разговора, осознав, что передела все персональные данные, женщина тут же переоформила договор на мужа. И тут же обеспокоенный «представитель Центробанка» позвонил и поинтересовался, почему нет доступа к карте.

В дальнейшем в течение месяца потерпевшая общалась со многими «помощниками», их данные она очень скрупулёзно записывала. Звонившие называли достаточно солидные должности, в том числе представителей различных федеральных служб, заместителей финансовых директоров Центрального банка России, даже было несколько представителей правоохранительных структур. Все они гарантировали компенсационные выплаты при условии оплаты страхового взноса для перечисления денежных средств.

Женщина до сих пор не может понять, что подкупило ее согласиться на их уговоры. Тем не менее, вместе с мужем они назанимали огромные суммы, вынуждены были продать гараж, чтобы оплатить все расходы. Пожилые люди оказались в ужасном положении.

Всего за октябрь месяц пенсионеры перечислили на счета мошенников более 900 тысяч рублей. Перечисления денежных средств производились как посредством открытых ранее счетов в Сбербанке и коммерческом банке, так и на номера сотовых телефонов через терминалы оплаты «Евросети» пояснила следователь следственного отдела № 2 отдела полиции № 17 старший лейтенант юстиции Юлия Ахапкина.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ, в рамках которого проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на расследование и раскрытие данного преступления, с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещение имущественного ущерба потерпевшим.

Это далеко не первый случай обмана пенсионеров. Мошенники идут на любые уловки, чтобы выманить у доверчивых пожилых людей денежные средства. Огромная просьба к тагильчанам настойчиво напоминать своим престарелым родителям быть внимательными. Чтобы исключить контакты с мошенниками, необходимо как можно быстрее сообщить в полицию о подозрительных звонках неизвестных людей. Для этого достаточно набрать телефон «02» или позвонить по «телефону доверия» ММУ МВД России «Нижнетагильское» 97-62-21.