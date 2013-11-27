Под Нижним Тагилом нашли труп мужчины из Новой Ляли

Как стало известно TagilCity.ru, об этом по телефону полиции сообщила женщина, которая сделала на трассе остановку и уехала. Однако специализированные группы не смогли установить местоположение трупа. Так, позже женщину-информатора нашли по пеленгатору в Калиново, тогда она и указала точные координаты. Сначала поиски проходили в лесу, с подключением специалистов-кинологов.