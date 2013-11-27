Под Нижним Тагилом нашли труп мужчины из Новой Ляли
В редакцию TagilCity.ru накануне обратилась пользователь Ольга с жуткой историей. Дело в том, что вчера, около 19:30 часов, проезжая по Серовскому тракту (в сторону Екатеринбурга), она стала свидетелем неприятной картины – около станции Анатольская стояло несколько экипажей ГИБДД, а перед автомобилями лежало накрытое тело.
Как стало известно TagilCity.ru, об этом по телефону полиции сообщила женщина, которая сделала на трассе остановку и уехала. Однако специализированные группы не смогли установить местоположение трупа. Так, позже женщину-информатора нашли по пеленгатору в Калиново, тогда она и указала точные координаты. Сначала поиски проходили в лесу, с подключением специалистов-кинологов.
Мужчина – житель Новой Ляли. Его обнаружили между трассами, справа. Причины смерти пока не установлены. На вид – прилично одет, с документами. Как сообщили журналисту TagilCity.ru, на место выезжали оперативные бригады из Невьянска. Подробности случившегося выясняются.
Добавим, что следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Возможно, в этой истории есть и криминальный подтекст.
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