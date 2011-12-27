В Астрахани похитили платину на 160 миллионов рублей

По словам собеседника агентства, на завод проникли 10-12 преступников в масках. Они «нейтрализовали охранников, затем зашли в цех, где в это время работала ночная смена, повредили оборудование, после чего похитили порядка 40 платиновых болванок и, загрузив их в автомобиль, скрылись».