В Астрахани похитили платину на 160 миллионов рублей
27 декабря 2011, 18:45ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Группа вооруженных людей напала на один из заводов в Астрахани и похитила с его территории партию платиновых болванок. Как сообщает вечером в воскресенье, 25 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это произошло накануне ночью.
По словам собеседника агентства, на завод проникли 10-12 преступников в масках. Они «нейтрализовали охранников, затем зашли в цех, где в это время работала ночная смена, повредили оборудование, после чего похитили порядка 40 платиновых болванок и, загрузив их в автомобиль, скрылись».
Источник сообщил также, что стоимость похищенного составила более 160 миллионов рублей.
В Управлении МВД РФ по Астраханской области «Интерфаксу» подтвердили факт нападения на завод «Астраханское стекловолокно» и сообщили, что общий вес похищенных болванок составляет 100-150 килограммов. Сумму нанесенного ущерба в ведомстве оценили в 180 миллионов рублей.
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