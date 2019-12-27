В Нижнем Тагиле эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании
Сегодня, 10:36ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Сегодня, 27 декабря, эвакуировали сотрудников и пациентов поликлиники № 3 по адресу Липовый тракт, 30а, сообщают TagilCity.ru очевидцы.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным очевидцев, пациентов и сотрудников медучреждения вывели на улицу из-за сообщения о минировании здания. Поликлинику в данное время проверяют сотрудники ОМОН с собаками. В пресс-службе тагильской полиции воздержались от комментариев.
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