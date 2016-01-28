Житель Екатеринбурга превратил кухню в нарколабораторию (ФОТО)

Наркополицейские задержали 34-летнего екатеринбуржца, который оборудовал квартиру своей матери в Заречном под лабораторию по производству амфетамина. Как рассказали Порталу 66.ru в пресс-службе УФСКН по Свердловской области, молодой мужчина живет в уральской столице вместе с женой и маленьким ребенком, но часто ездил навещать своих родителей. На время визитов он отправлял мать в гости в Екатеринбург.

Наркотики задержанный варил в кастрюлях своей матери. В квартире женщины наркополицейские нашли банки с различными жидкостями, электронные весы и химические реактивы, а также 75 граммов готового амфетамина.

Пресс-служба УФСКН по Свердловской области:

Препарат он варил не в лабораторной посуде, а использовал для этого мамины кастрюльки, однако сам не забывал надеть перчатки и противогаз. После изготовления вещества посуда тщательно промывалась, а банки с готовым «зельем» убирались в холодильник.