Два человека пострадали в ДТП под Алапаевском

Вечером 26 января на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Accent.

В результате ДТП пострадали оба водителя. 39-летний водитель ВАЗа доставлен в больницу с множественными переломами, водитель автомобиля Hyundai госпитализирован с переломом руки, сообщают «Вечерние Ведомости». Сотрудники ГИБДД устанавливают причину аварии и определяют степень вины каждого из участников.