Два человека пострадали в ДТП под Алапаевском
28 января, 09:00Происшествия
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В ДТП на трассе под Алапаевском пострадали двое человек. С переломами различной степени тяжести они были госпитализированы.
Сюжеты: Алапаевск, Екатеринбург
Вечером 26 января на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Accent.
В результате ДТП пострадали оба водителя. 39-летний водитель ВАЗа доставлен в больницу с множественными переломами, водитель автомобиля Hyundai госпитализирован с переломом руки, сообщают «Вечерние Ведомости». Сотрудники ГИБДД устанавливают причину аварии и определяют степень вины каждого из участников.
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