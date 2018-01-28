Рабочий погиб в загоревшемся строительном вагончике на ВИЗе в Екатеринбурге (ФОТО)
28 января, 12:15Происшествия
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На территории бывшего госпиталя ВИЗа в пожаре в строительном вагончике погиб мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночью 28 января на строительной площадке, расположенной на территории бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, произошёл пожар в строительном вагончике.
После того, как пожарные потушили горящий вагончик, внутри был обнаружен обгоревший мужской труп. Он настолько пострадал от огня, что установить личность оказалось невозможным. По информации свидетелей, это мог быть рабочий, который уснул в вагончике.
Правоохранительным органам теперь предстоит изучить все обстоятельства произошедшего пожара и определить истинную причину смерти мужчины, сообщает E1.ru.
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Фото: E1.ru
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