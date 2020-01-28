В Нижнем Тагиле рядом с офисом «Ростелекома» прорвало трубу с горячей водой

В паблике «Инцидент Нижний Тагил» утром 28 января появилась видеозапись, на которой заметно, что горячая вода разливается по улице на Вагонке. Григорий Омельков пояснил, что избежать разлива не удалось, а над предотвращением гололёда работают дорожные службы. Над устранением аварии также ведётся работа.

Произошел прорыв на вводе горячего водоснабжения внутрь здания. То, что воду видно на видео, её же сразу не отключишь. Пока её отключил «Водоканал», пока она выбежала. Над устранением аварии работают внутри здания,добавил Григорий Омельков.

Видео Видео: «Инцидент Нижний Тагил»

Дом 34а является административным зданием «Ростелекома». В пресс-службе которого заявили, что в данный момент сотрудники компании вместе с коммунальными службами устраняют последствия аварии.

Само здание и расположенное в нём оборудование не пострадало, на оказание услуг связи коммунальный инцидент не сказался,пояснили в пресс-службе «Ростелекома».