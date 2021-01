В Екатеринбурге двое мужчин перегородили дорогу автомобилем и на проезжей части сели играть в шахматы.

Двое екатеринбуржцев перегородили полосу на мосту в центре столицы Урала красным автомобилем BMW. Они достали стол, налили чай и начали играть в шахматы. Происходящее снимали на видео, пишет E1. В результате молодых людей оштрафовали, а автомобиль эвакуировали. Размер штрафа не припомню, который за нахождение на дороге. А вообще, аварийный знак стоял, всё было по правилам, рассказал изданию один из шахматистов.

