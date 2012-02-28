В жилом доме обрушились три бетонные плиты, погиб человек
28 февраля 2012, 15:46Происшествия
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22 февраля 2012 года около 10 часов утра в подвале жилого дома №28 по проспекту Дзержинского обрушились три бетонные плиты - перекрытия первого этажа. Погиб 54-летний слесарь-сантехник ООО «ЖЭО №2», производивший в тот момент вместе с двумя своими коллегами ремонтные работы по заявке жителей дома, сообщили в областном следственном управлении.
По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительнымданным следователей, гибель сантехниканаступила в результате тяжелойсочетанной травмы груди и головы.
Назначено судебное медицинское исследование тела погибшего. Принимаютсямеры к опросу очевидцев произошедшего, руководителей погибшего идолжностных лиц предприятия, ответственных за соблюдение требованийтехники безопасности при осуществлении трудовой деятельности. Порезультатам проверки будет принято процессуальное решение.
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