Это уже серьезно: в Нижнем Тагиле еще одна несовершеннолетняя ушла из дома (ФОТО)
Сегодня полиция Нижнего Тагила сообщила об еще одном факте исчезновения девушки в нашем городе. И это уже третий случай за последние две недели. Напомним, Алёна Лысенко, пропавшая 21 февраля, была найдена вчерашним днем.
На этот раз из дома ушла Елена Харина, 1997 года рождения. Лена – учащаяся 10-го класса школы №10. Проживает по адресу улица Известковая, 17-7.
Вчерашним днем девушка пошла в школу. На занятия по неустановленным причинам не пошла и домой не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Елена была одета в синий удлиненный пуховик с капюшоном с опушкой, в черные облегающие брюки, светло-фиолетовую шапку, черные замшевые сапоги на молнии. У девушки с собой была сумка из плащевой ткани с фиолетовым клапаном.
Фотографии предоставлены пресс-службой МВД
Полиция обращается к тагильчанам:
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой несовершеннолетней Е.В.Хариной, сообщить в дежурную часть ОП № 16 ММУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8(3435) 97-60-32 или по тел.02.
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