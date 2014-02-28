Это уже серьезно: в Нижнем Тагиле еще одна несовершеннолетняя ушла из дома (ФОТО)

На этот раз из дома ушла Елена Харина, 1997 года рождения. Лена – учащаяся 10-го класса школы №10. Проживает по адресу улица Известковая, 17-7.

Вчерашним днем девушка пошла в школу. На занятия по неустановленным причинам не пошла и домой не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Елена была одета в синий удлиненный пуховик с капюшоном с опушкой, в черные облегающие брюки, светло-фиолетовую шапку, черные замшевые сапоги на молнии. У девушки с собой была сумка из плащевой ткани с фиолетовым клапаном.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Полиция обращается к тагильчанам:

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой несовершеннолетней Е.В.Хариной, сообщить в дежурную часть ОП № 16 ММУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8(3435) 97-60-32 или по тел.02.