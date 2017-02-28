Бомж со своими друзьями пытались распилить металлический контейнер и сдать его на металлолом под Нижним Тагилом

В начале февраля в 21-е отделение полиции Нижнего Тагила позвонил местный житель. Он сообщил о том, что неизвестные лица пытаются похитить с территории одного из домов коллективного сада контейнер из металла.

По указанному адресу выехала оперативная группа. На месте ЧП полицейские увидели нескольких мужчин, распиливающих газовым резаком части металлического контейнера. Готовые части они помещали в грузовую «ГАЗель», стоявшую там же.

Всех участвующих в преступлении мужчин доставили в отделение полиции. В процессе выяснения обстоятельств дела выяснилось, что организатором совершения преступления стал 30-летний нигде неработающий мужчина, ранее судимый за побои.

2 года назад у него сгорел дом. С тех пор мужчина оказался на улице и жил, где придется, злоупотреблял алкоголем. Для зимовки в этом году он выбрал садовые домики недалеко от Нижнего Тагила в районе села Николо-Павловское. Там он и заприметил металлический контейнер, который решил сдать на металлолом.

На помощь он позвал четверых приятелей, ведущих подобный образ жизни, нуждающихся в деньгах. Им он сказал, что контейнер является его собственностью. Таким образом, преступник ввел соучастников в заблуждение.

Попытку кражи заметила соседка и сообщила своему знакомому об этом. А он, в свою очередь, позвонил в полицию. Таким образом, преступление не было доведено до конца. Возбуждено уголовное дело. Организатор кражи находится под подпиской о невыезде. Его приятели являются проходят по делу свидетелями. От владельца контейнера принято заявление о причинении значительного материального ущерба.