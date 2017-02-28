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Бомж со своими друзьями пытались распилить металлический контейнер и сдать его на металлолом под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бомж со своими друзьями пытались распилить металлический контейнер и сдать его на металлолом под Нижним Тагилом

28 февраля 2017, 14:40Происшествия
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