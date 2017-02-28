Машина с тремя взрослыми и грудным ребенком загорелась под Нижним Тагилом прямо во время движения
28 февраля 2017, 18:55ПроисшествияДенис Таратонов
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В понедельник, 27 февраля, под Нижним Тагилом на Серовском тракте сгорел Ford Focus. В иномарке ехали двое мужчин, женщина и грудной ребенок. Огонь в автомобиле вспыхнул прямо во время езды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Иномарка сгорела буквально на ходу. К счастью, водитель и пассажиры успели выскочить из автомобиля. Травмированных нет рассказали в отделе надзорной деятельности.
Сообщение о пожаре на 134 километре автодороги Екатеринбург-Серов поступило в Нижний Тагил в 12:04. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Пожарные дознаватели называют короткое замыкание электропроводки наиболее вероятной причиной пожара.
Днём ранее в центре Нижнего Тагила во дворе многоэтажного дома неизвестные подожгли Mitsubishi Montero.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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