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Машина с тремя взрослыми и грудным ребенком загорелась под Нижним Тагилом прямо во время движения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Машина с тремя взрослыми и грудным ребенком загорелась под Нижним Тагилом прямо во время движения

28 февраля 2017, 18:55ПроисшествияДенис Таратонов
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