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Массовые убийства бездомных животных начались в России перед ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовые убийства бездомных животных начались в России перед ЧМ-2018

28 февраля, 19:30Происшествия
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