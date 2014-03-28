В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за убийство трех бомжей
Поводом для убийств стала нецензурная брань в адрес обвиняемого.
Следователи Нижнего Тагила завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении трех убийств, сообщили в СУ СК по Свердловсой области.
По версии следствия, в ночь на 1 апреля 2013 года обвиняемый при помощи ножа убил из личной неприязни двух лиц без определенного места жительства, с которыми он выпивал в теплоузлах около домов по улице Космонавтов.
Следующее преступление — третье убийство ранее знакомого бездомного было совершено обвиняемым в ночь на 3 апреля. Убийство снова произошло на почве конфликта, возникшего в процессе совместного распития спиртного.
Во всех трех случаях поводом для убийства стала нецензурная брань в адрес обвиняемого, которую, видимо, он не мог стерпеть.
Со всеми тремя мужчинами злоумышленник расправился одним и тем же ножом, который он носил при себе. Отметим, что сам обвиняемый бомжом не является, он только периодически выпивал с ними, когда ссорился со своей сожительницей.
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