В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за убийство трех бомжей

Следователи Нижнего Тагила завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении трех убийств, сообщили в СУ СК по Свердловсой области.

По версии следствия, в ночь на 1 апреля 2013 года обвиняемый при помощи ножа убил из личной неприязни двух лиц без определенного места жительства, с которыми он выпивал в теплоузлах около домов по улице Космонавтов.

Следующее преступление — третье убийство ранее знакомого бездомного было совершено обвиняемым в ночь на 3 апреля. Убийство снова произошло на почве конфликта, возникшего в процессе совместного распития спиртного.

Во всех трех случаях поводом для убийства стала нецензурная брань в адрес обвиняемого, которую, видимо, он не мог стерпеть.