В Нижнем Тагиле пьяный сотрудник «РЖД» хотел дать полицейскому взятку в 400 рублей
28 марта 2016, 17:00ПроисшествияТимофей Данилов
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Честный оперативник сразу же сообщил о взяткодателе в следственные органы.
Сюжеты: Нижний Тагил
8 ноября 2015 года на вокзале в Нижнем Тагиле постовая служба остановила пьяного мужчину. 35-летний нарушитель правопорядка оказался жителем Югры.
Нетрезвый работник «РЖД» положил в карман формы одного из полицейских 400 рублей. Таким образом, мужчина хотел «договориться» с правоохранителями, чтобы те не составляли протокол и не сообщали работодателям о том, что их работник гуляет пьяным на объекте транспорта.
Сейчас мужчина должен будет заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей – это 60-кратная сумма взятки.
Несколько недель назад сотрудник ДПС отказался от взятки, которую предлагал ему директор екатеринбургской фирмы. Тогда водитель нарушил правило, выскочив на «встречку» в неположенном месте.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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