В Нижнем Тагиле пьяный сотрудник «РЖД» хотел дать полицейскому взятку в 400 рублей

8 ноября 2015 года на вокзале в Нижнем Тагиле постовая служба остановила пьяного мужчину. 35-летний нарушитель правопорядка оказался жителем Югры.

Нетрезвый работник «РЖД» положил в карман формы одного из полицейских 400 рублей. Таким образом, мужчина хотел «договориться» с правоохранителями, чтобы те не составляли протокол и не сообщали работодателям о том, что их работник гуляет пьяным на объекте транспорта.

Сейчас мужчина должен будет заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей – это 60-кратная сумма взятки.

Несколько недель назад сотрудник ДПС отказался от взятки, которую предлагал ему директор екатеринбургской фирмы. Тогда водитель нарушил правило, выскочив на «встречку» в неположенном месте.