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11-летняя девочка получила рваную рану на лице и травму челюсти из-за гололёда на детской площадке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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11-летняя девочка получила рваную рану на лице и травму челюсти из-за гололёда на детской площадке в Нижнем Тагиле

28 марта 2017, 18:00ПроисшествияПавел Щербина
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