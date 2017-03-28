Уралец застрелил недруга из ружья и получил 9 лет колонии

23 ноября 2016 года 43-летний мужчина убил своего 32-летнего знакомого из охотничьего ружья. Во время совершения преступления обвиняемый находился в автомобиле на автотрассе «Екатеринбург-Тюмень». Потерпевший от полученного ранения скончался на месте. Тело погибшего подсудимый отвез и спрятал в лесу.

О пропаже убитого заявили в полицию его родственники. Было возбуждено уголовное дело. Полицейские Богдановичского района провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых сотрудники МВД вышли на след преступника и установили место нахождения трупа.

Состоялся суд, который приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщает СУ СК Свердловской области.