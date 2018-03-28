Мужчина в Екатеринбурге пытался ограбить Сбербанк и устроил там взрыв (ФОТО)
28 марта, 12:05Происшествия
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В ночь на 28 марта в Екатеринбурге в отделение Сбербанка по ул. Титова, 22 проник вор, который устроил там взрыв.
Сюжеты: Екатеринбург
Грабитель был задержан на месте, однако очевидцы рассказывают, что злоумышленников было двое. По их словам, мужчина залез в здание через окно, а затем они услышали взрыв.
Сразу после взрыва приехала группа быстрого реагирования. Грабитель был задержан при выходе из здания.
Задержанный - ранее судимый мужчина 1987 года рождения, сообщает Е.1.
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Фото: Е.1
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