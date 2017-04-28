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Часть кровли упала на тротуар с крыши дома в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Часть кровли упала на тротуар с крыши дома в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

28 апреля 2017, 18:50ПроисшествияДенис Таратонов
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