Часть кровли упала на тротуар с крыши дома в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)
28 апреля 2017, 18:50ПроисшествияДенис Таратонов
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Об упавшем с крыши дома на проспекте Ленина куске металлической обшивки сообщил порталу TagilCity.ru один из жителей Нижнего Тагила. Ему удалось снять падение листа металла на видео, которое он опубликовал в интернете.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщил очевидец, тревожный инцидент произошел в Нижнем Тагиле 28 апреля, в 14:30. С дома № 57 на проспекте Ленина ветер сорвал часть кровли, которая приземлилась на тротуар. Хотя улица является довольно людной, в момент падения внизу никого не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших.
Тревогу тагильчанину внушает тот факт, что потерявшая целостность кровля стала ненадёжной, и порывами ветра из неё могут быть выдраны новые куски обшивки. Стоит добавить, что ЕДДС Нижнего Тагила предупреждает о сильном ветре 28 и 29 апреля, поэтому опасения тагильчанина вполне обоснованы.
Видео канала Питомцы Рулят
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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