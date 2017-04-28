Часть кровли упала на тротуар с крыши дома в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Как сообщил очевидец, тревожный инцидент произошел в Нижнем Тагиле 28 апреля, в 14:30. С дома № 57 на проспекте Ленина ветер сорвал часть кровли, которая приземлилась на тротуар. Хотя улица является довольно людной, в момент падения внизу никого не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших.