Автомобиль ТС «Пятёрочка» снес фонарный столб на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
28 апреля, 20:20Происшествия
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Накануне днем в Дзержинском районе на улице Чайковского водитель автомобиля торговой сети «Пятёрочка» не заметил опору ЛЭП и снес ее.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате этого из-за натяжения проводов упало несколько фонарей, один из которых приземлился на припаркованный рядом автомобиль.
По информации компании «Тагилэнергосети», авария не повлияла на работу электросети в близлежащих домах. Сейчас ведутся восстановительные работы, сообщает АН «Между строк».
Видео: Youtube
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