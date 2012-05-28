Несколько человек задержаны у здания Мосгордумы на акции гей-активистов

Активисты лесбийского и гей-сообщества проводят сегодня в столице несанкционированные властями пикеты против принимаемого в разных регионах России закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Они считают, что этот нормативный акт нарушает право людей на свободу совести и убеждений, сообщает радио «Свобода».