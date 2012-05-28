Несколько человек задержаны у здания Мосгордумы на акции гей-активистов
28 мая 2012, 12:25ПроисшествияЕвгения
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Несколько человек задержаны в воскресенье у здания Мосгордумы, где гей-активисты проводят несанкционированную акцию, передает «Интерфакс». Один из активистов развернул радужный флаг, который является символом гей-движения, после чего был задержан сотрудниками полиции. Затем несколько молодых людей пробежали мимо Мосгордумы с ленточками цветов радуги и также были задержаны.
Активисты лесбийского и гей-сообщества проводят сегодня в столице несанкционированные властями пикеты против принимаемого в разных регионах России закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Они считают, что этот нормативный акт нарушает право людей на свободу совести и убеждений, сообщает радио «Свобода».
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