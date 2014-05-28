В Нижнем Тагиле на Вагонке напали на таксиста (ФОТО)

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 17, экипажи вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший работает в такси. Ему от оператора поступил вызов на Ленинградский проспект, 89. Пассажир попросил подвезти его к дому №5, где, выйдя из машины, стал громко звать своего приятеля. Водитель видел, как с пятого этажа отозвался мужчина, который через несколько минут спустился вниз. Мужчины сели в такси и попросили ехать. Не успел водитель проехать и нескольких метров, как пассажир, сидевший рядом, ранее вызвавший такси, достал нож и стал требовать отдать деньги и выйти из машины. Водитель пояснил, что автомобиль оборудован охранной системой и злоумышленникам не удастся уехать далеко. Тогда вооруженный ножом мужчина сорвал с лобового стекла навигатор, забрал сотовый телефон водителя, после чего оба нападавших покинули салон автомобиля и скрылись в подъезде дома.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Потерпевший сразу же обратился за помощью к прохожим: он попросил сотовый телефон и набрал 02. Сотрудники полиции установили, в какой квартире находятся подозреваемые. По информации участкового, эта квартира находится на учете, как неблагополучная, где собираются лица, ведущие антиобщественный образ жизни. Дверь в квартиру никто не открывал, тогда полицейские, будучи уверенные, что в жилом помещении находятся лица, причастные к совершению преступления, приняли решение о принудительном вскрытии двери, для чего вызвали сотрудников МЧС. Тут уже пришлось действовать достаточно жестко. Полицейские задержали всех, кто находился в той квартире, дабы избежать возможного сопротивления.

Всего в квартире было 6 человек, в том числе три женщины. Потерпевший уверенно указал на двух мужчин, которые находились в его машине, и конкретно человека, угрожавшего ему ножом. При личном досмотре именно у него был обнаружен и изъят сотовый телефон потерпевшего. В ходе осмотра квартиры сотрудники полиции обнаружили похищенный навигатор и нож, который потерпевший опознал как орудие преступления. Подозреваемых доставили в отдел полиции, где установили их личности.

36-летний житель дома, где оба были задержаны, ранее судим за совершение грабежа. Непосредственному участнику преступления, в руках которого был нож, 35 лет. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Совсем недавно, 12 мая этого года, он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за квартирную кражу.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

По словам заместителя начальника отдела полиции № 17 подполковника Эдуарда Губера, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 162 УК РФ (Разбой), подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.