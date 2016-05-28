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Под Петрокаменском иномарка врезалась в дерево и перевернулась: водитель погиб (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Петрокаменском иномарка врезалась в дерево и перевернулась: водитель погиб (ФОТО, ВИДЕО)

28 мая 2016, 11:00ПроисшествияМарина
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