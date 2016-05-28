Под Петрокаменском иномарка врезалась в дерево и перевернулась: водитель погиб (ФОТО, ВИДЕО)

Автомобиль Geely Emgrand ехал по направлению от Краснополья в сторону Петрокаменска. За рулем находился мужчина 1984 года рождения. В салоне был ещё один пассажир – мужчина 27 лет. На 32,5 километре трассы водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги, врезалась в дерево и перевернулась.

От полученных травм мужчина за рулем скончался на месте аварии. Пассажира увезли в центральную городскую больницу Нижнего Тагила №1. У него открытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер и основания черепа. В настоящее время мужчина находится в коме.

Фото и видео: Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, на прошедшей неделе тагильчанин на «Ниве» врезался в столб и перевернулся. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В этом ДТП никто не пострадал.