Молодой человек упал с балкона многоэтажного дома в Екатеринбурге и погиб (ФОТО)
28 мая 2017, 12:45Происшествия
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В столице Урала вечером 27 мая на глазах у очевидцев с балкона многоэтажного дома по улице Молотобойцев выпал молодой человек.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидец не может сказать, был ли это несчастный случай или криминал, пишет E1.ru. Кроме того, мужчина не узнал в этом молодом человеке соседа. В происшествии предстоит разобраться сотрудниками полиции.
Сообщается, что молодой человек от полученных травм скончался на месте. Известно, что это уже третий случай в столице Урала за последние два дня.
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Фото и видео: E1.ru
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