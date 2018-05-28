Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

27 мая на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-21140 с белой иномаркой. Водители, проезжавшие в тот момент рядом с местом аварии, сняли последствия столкновения на видеорегистратор.

На видео заметно, что столкновение произошло в лоб, по мнению очевидцев, машины не поделили проезжую часть. Сильно пострадал отечественный автомобиль, у него помята передняя часть, у иномарки пострадали передние фары и капот.

Подробности ДТП и информация о том, есть ли пострадавшие, на данный момент отсутствуют.