Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
29 мая, 00:35Происшествия
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Авария с участием отечественного автомобиля и иномарки затруднила движение по Уральскому проспекту в Нижнем Тагиле 27 мая. Очевидцам удалось снять последствия ДТП на видео.
Сюжеты: Нижний Тагил
27 мая на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-21140 с белой иномаркой. Водители, проезжавшие в тот момент рядом с местом аварии, сняли последствия столкновения на видеорегистратор.
На видео заметно, что столкновение произошло в лоб, по мнению очевидцев, машины не поделили проезжую часть. Сильно пострадал отечественный автомобиль, у него помята передняя часть, у иномарки пострадали передние фары и капот.
Подробности ДТП и информация о том, есть ли пострадавшие, на данный момент отсутствуют.
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