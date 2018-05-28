Три человека были спасены из горящей девятиэтажки в Нижнем Тагиле
28 мая, 06:35Происшествия
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В квартире жилого дома на улице Горошникова произошло возгорание. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, пострадавших нет.
Сюжеты: Нижний Тагил
27 мая в 12:09 произошёл пожар в квартире жилого дома по улице Горошникова. Прибывшие на место происшествия спасатели по лестничным маршам эвакуировали трёх человек.
В течение 3 минут пожар был потушен, сообщает «Вечерний Екатеринбург». В огне пострадало только домашнее имущество на балконе. Причины возгорания устанавливаются.
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