Житель Асбеста лишился половины головы в ДТП (ФОТО)

Дорожная авария произошла ранним утром, около пяти часов, на улице Войкова. Автомобиль Nissan слетел с проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии водитель иномарки получил травму, а пассажир погиб. По словам очевидцев, у молодого человека отрезало половину головы. В группе в соцсети даже не стали публиковать все снимки с места аварии.