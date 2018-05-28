Житель Асбеста лишился половины головы в ДТП (ФОТО)
В минувшее воскресенье, 27 мая, в городе Асбесте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажир лишился головы, а водитель оказался в реанимации.
Дорожная авария произошла ранним утром, около пяти часов, на улице Войкова. Автомобиль Nissan слетел с проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии водитель иномарки получил травму, а пассажир погиб. По словам очевидцев, у молодого человека отрезало половину головы. В группе в соцсети даже не стали публиковать все снимки с места аварии.
Погибшим оказался местный житель, ему было 28 лет, передает «Наша газета».
Водитель транспортного средства получил серьезную травму – перелом основания черепа. 24-летний мужчина находится в коме.
Местные жители, пользователи соцсети, уверены, что водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. Установить все обстоятельства аварии предстоит сотрудникам ГИБДД.
Фото: «Типичный Асбест»
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