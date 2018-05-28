Житель Новоуральска выпал из окна при спасении питомца (ФОТО)

Хозяин кошки увидел, что она вышла на подоконник, а затем спустилась на карниз дома. Питомец не имел возможности вернуться домой без посторонней помощи. Владелец животного хотел ей помочь, но не удержался и выпал из окна. Смерть наступила сразу в результате полученных травм.