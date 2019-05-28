В Екатеринбурге под автомобилем провалился асфальт

Инцидент произошел близ продуктового магазина на перекрестке улиц Крауля и Красноуральской. По сообщению очевидцев, владелец автомобиля оставил транспортное средство на ночь на парковке. А утром мужчина обнаружил, что под машиной образовалась яма, и передние колеса иномарки провалились в асфальт. Возникшая яма примерно метр в диаметре и полметра в глубину. По словам местных жителей, недалеко от образовавшегося провала днем ранее проводились дорожные работы.