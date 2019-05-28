В Екатеринбурге под автомобилем провалился асфальт

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В столице Урала утром 28 мая под иномаркой на парковке провалился асфальт, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел близ продуктового магазина на перекрестке улиц Крауля и Красноуральской. По сообщению очевидцев, владелец автомобиля оставил транспортное средство на ночь на парковке. А утром мужчина обнаружил, что под машиной образовалась яма, и передние колеса иномарки провалились в асфальт. Возникшая яма примерно метр в диаметре и полметра в глубину. По словам местных жителей, недалеко от образовавшегося провала днем ранее проводились дорожные работы.
Автомобилист вызвал на место происшествия полицию. Пока непонятно, получил ли автомобиль какие-либо повреждения.
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В марте этого года в Екатеринбурге в асфальт провалился мусоровоз. Инцидент произошел на парковке у «Атриум Палас Отеля».
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