Без интернета из-за повреждения линии «Ростелекома» остались жители Нижнего Тагила

Без интернета, телефонной связи и ТВ из-за повреждения линии «Ростелекома» утром 28 мая осталась большая часть Нижнего Тагила, в том числе район Вагонки, Тагилстрой и даже поселок Черноисточинск. Последствия устраняет аварийная бригада.

О нарушениях в работе на телекоммуникационных сетях в редакцию TagilCity.ru сообщили сразу несколько тагильчан. По их словам, интернет и телевидение, работу которых в учреждениях и жилых домах обеспечивает «Ростелеком», перестали работать ранним утром 28 мая. В пресс-службе ПАО «Ростелеком» информацию о неполадках на сетях подтвердили, уверив, что уже сегодня соединение будет восстановлено. Обнаружено линейное повреждение на участке Нижний Тагил — Екатеринбург. На место повреждения была оперативно направлена усиленная бригада. Ремонтные работы проводятся в кратчайшие сроки, сообщили TagilCity.ru в компании. По данным «Ростелекома», восстановление работоспособности услуг произойдет ориентировочно в 10.00. Upd. Связь была восстановлена в районе 11:00.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter