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В Нижнем Тагиле грабитель ударил собутыльника осколком бутылки в шею: он задержан по «горячим следам»
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В Нижнем Тагиле грабитель ударил собутыльника осколком бутылки в шею: он задержан по «горячим следам»

28 июня 2016, 13:30Происшествия
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