В Нижнем Тагиле грабитель ударил собутыльника осколком бутылки в шею: он задержан по «горячим следам»

По информации пресс-службы Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», около 10 часов вечера 27 июня отряд патрульно-постовой службы заметил на одной из улиц Дзержинского района окровавленного мужчину, сидевшего на корточках. 37-летний тагильчанин, находившийся в нетрезвом состоянии, пояснил стражам порядка, что незадолго до происшествия он выпивал на улице с незнакомым мужчиной. В ходе употребления горячительных напитков между мужчинами произошел незначительный конфликт, после которого собутыльник разбил бутылку об асфальт и ударил потерпевшего осколком в шею. Затем нападавший забрал у жертвы мобильный телефон и скрылся.

Сотрудники ППС вызвали пострадавшему бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в Центральную городскую больницу, диагностировав ему обширную непроникающую рану шеи без повреждения органов.

В это время сотрудники правопорядка отправились на розыски нападавшего. По указанным пострадавшим мужчиной приметам, в районе трамвайной остановки «Мечта» был задержан подозреваемый в совершении грабежа житель Сухоложского поселка.

Позже, доставленный в отделение полиции злоумышленник признался в совершении преступления, по подозрению в котором его задержали, и выдал сотрудникам правоохранительных органов похищенный телефон.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, недавно на Вагонке был пойман серийный грабитель сережек.