44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна дома в Каменске-Уральском и погиб на месте
28 июня 2017, 12:00Происшествия
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В Каменске-Уральском в минувшие выходные мужчина выпал из окна.
Как сообщает KU66.RU, в Каменске-Уральском из окна жилого дома выпал 44-летний местный житель. Он погиб на месте. Его соседи рассказали, что он часто распивал спиртное.
Помимо этого, соседи погибшего заметили, что мужчина ранее предпринимал попытки суицида. В полиции отрабатывают версию с возможным самоубийством.
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