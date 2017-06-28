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44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна дома в Каменске-Уральском и погиб на месте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна дома в Каменске-Уральском и погиб на месте

28 июня 2017, 12:00Происшествия
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