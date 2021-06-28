Скончался бывший заместитель главы Екатеринбурга Лев Погребняков

Бывший заместитель главы Екатеринбурга Лев Погребняков скончался на 85-м году жизни. Он работал в мэрии при Аркадии Чернецком с 1992-го по 2002 год.

Нынешний глава Екатеринбурга Алексей Орлов, администрация города и депутаты выразили соболезнования родным и близким, сообщает пресс-служба мэрии. В 2000-х годах Лев Погребняков стал одним из инициаторов разработки Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2015 года. В июне 2003 года документ утвердила гордума. Лев Погребняков прибыл в Свердловск из Астрахани в 1960 году. С 1992 года он работал заместителем главы администрации Екатеринбурга, а с 1995 по 2002 год заместителем мэра. Он работал над программами развития товарного рынка, общественного транспорта, сноса ветхого жилья и строительства нового.

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