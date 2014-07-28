В Белоруссии опрокинулась фура с кислотой. Авто следовало из Нижнего Тагила (ФОТО)

На место аварии выезжали спасатели и машина скорой помощи, а также специалисты службы химической и радиационной защиты, сообщает местное издание freesmi.by.

Установлено, что водитель грузовика польской фирмы следовал из Нижнего Тагила. Он потерял управление, в результате чего машина опрокинулась на бок прямо на проезжей части. Транспортное движение остановилось.

Фото с сайта reesmi.by

Сотрудники ГАИ перекрыли движение на трассе М-1 в обоих направлениях. Служба МЧС, используя КС-50 РОСН МЧС, поставила автомобиль на колёса. Чтобы перекачать разлившуюся жидкость, борисовское предприятие предоставило 8 специальных ёмкостей.

Водитель фуры, гражданин Украины, получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Произведённый замер паров опасных веществ воздуха на месте ДТП показал, что норма не превышена. Угрозы для здоровья и жизни людей нет.