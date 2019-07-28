В Нижнем Тагиле Nexia сбила троих детей на пешеходном переходе

Накануне днём, 27 июля, трое детей 11, 9 и 8 лет пострадали в ДТП на улице Зари в Нижнем Тагиле. Они переходили дорогу по зебре и на них наехала Daewoo Nexia. Дети получили различные травмы, после осмотра прибывших на место медиков одного из них госпитализировали, двое других были отпущены домой.