В Нижнем Тагиле Nexia сбила троих детей на пешеходном переходе
Сегодня, 10:36ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Накануне днём, 27 июля, трое детей 11, 9 и 8 лет пострадали в ДТП на улице Зари в Нижнем Тагиле. Они переходили дорогу по зебре и на них наехала Daewoo Nexia. Дети получили различные травмы, после осмотра прибывших на место медиков одного из них госпитализировали, двое других были отпущены домой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне днём, 27 июля, трое детей 11, 9 и 8 лет пострадали в ДТП на улице Зари в Нижнем Тагиле. Они переходили дорогу по зебре и на них наехала Daewoo Nexia. Дети получили различные травмы, после осмотра прибывших на место медиков одного из них госпитализировали, двое других были отпущены домой.
Водителем Nexia оказался 59-летний мужчина, который в мае также допустил наезд на подростка, переходившего дорогу на зелёный свет.
Кроме того, данный мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходного перехода,сообщил отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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