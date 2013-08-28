Машинисту электропоезда, который покалечил пенсионерку под Нижним Тагилом, предъявлено обвинение

По версии следствия, утром 12 мая 2013 года 83-летняя жительница Нижнего Тагила возвращалась домой с садового участка. При посадке на поезд на станции Быньговский-Нижний Тагил пенсионерка попросила другого садовода помочь ей с сумками. Когда она передала сумки, вагон неожиданно тронулся. При этом машинист не объявил о том, что двери закрываются. В итоге женщине дверями зажало руку, поезд протащил ее несколько метров. После пенсионерка упала на платформу, получив различные травмы.