Машинисту электропоезда, который покалечил пенсионерку под Нижним Тагилом, предъявлено обвинение
На Среднем Урале машинисту электропоезда, по вине которого пострадала пожилая пассажирка, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следствия, утром 12 мая 2013 года 83-летняя жительница Нижнего Тагила возвращалась домой с садового участка. При посадке на поезд на станции Быньговский-Нижний Тагил пенсионерка попросила другого садовода помочь ей с сумками. Когда она передала сумки, вагон неожиданно тронулся. При этом машинист не объявил о том, что двери закрываются. В итоге женщине дверями зажало руку, поезд протащил ее несколько метров. После пенсионерка упала на платформу, получив различные травмы.
В настоящее время машинисту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование уголовного дела продолжается.