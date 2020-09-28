Свердловчанин погиб на камчатском «золотом» руднике

Свердловчанин погиб на камчатском «золотом» руднике

Сегодня, 11:35ПроисшествияPhoto: pixabay.com
На камчатском руднике «Бараньевский» во врем обвала породы погиб уроженец Свердловской области, который работал проходчиком, сообщает пресс-служба компании АО «Золото Камчатки».

Для выяснения причин чрезвычайного происшествия была создана специальная комиссия. Проводится расследование.

В пресс-службе компании отмечают, что они стараются обеспечить безопасность сотрудников.

Все расходы по перевозке тела погибшего к месту захоронения, а также организацию похорон АО «Золото Камчатки» обещает оплатить.

Семье будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей в связи с потерей кормильца.

Напомним, 30 апреля 2020 года четыре человека пострадали в шахте под Североуральском в результате горного удара.

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