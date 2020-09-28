Свердловчанин погиб на камчатском «золотом» руднике

Для выяснения причин чрезвычайного происшествия была создана специальная комиссия. Проводится расследование.
В пресс-службе компании отмечают, что они стараются обеспечить безопасность сотрудников.
Все расходы по перевозке тела погибшего к месту захоронения, а также организацию похорон АО «Золото Камчатки» обещает оплатить.
Семье будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей в связи с потерей кормильца.
Напомним, 30 апреля 2020 года четыре человека пострадали в шахте под Североуральском в результате горного удара.