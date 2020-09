Свердловчанин погиб на камчатском «золотом» руднике

На камчатском руднике «Бараньевский» во врем обвала породы погиб уроженец Свердловской области, который работал проходчиком, сообщает пресс-служба компании АО «Золото Камчатки».

Для выяснения причин чрезвычайного происшествия была создана специальная комиссия. Проводится расследование. В пресс-службе компании отмечают, что они стараются обеспечить безопасность сотрудников. Все расходы по перевозке тела погибшего к месту захоронения, а также организацию похорон АО «Золото Камчатки» обещает оплатить. Семье будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей в связи с потерей кормильца. Напомним, 30 апреля 2020 года четыре человека пострадали в шахте под Североуральском в результате горного удара. Четыре человека пострадали при горном ударе в шахте под Североуральском

Related news: Четыре человека пострадали при горном ударе в шахте под Североуральском

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter