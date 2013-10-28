Под Нижним Тагилом перевернулся квадроцикл. Водитель скончался (ФОТО)
28 октября 2013, 17:30Происшествия
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В минувшую субботу под Нижним Тагилом произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. В ГИБДД регулярно напоминают о том, что езда на квадрациклах и тому подобном транспорте – опасна вдвойне, тем более при условиях, в которых ехал водитель в минувшую субботу.
В 20:25 часов 54-летний водитель мотовездехода (квадроцикла) Stels ехал по автодороге Нижний Тагил-Усть-Утка. На 54-ом километре автодороги он не справился с управлением на мокрой дороге в дождливую погоду и опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил травмы, от которых скончался на месте. В ГИБДД сообщают, что автопроисшествие произошло по причине несоответствия скорости конкретным условиям.
Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД
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