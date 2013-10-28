Под Нижним Тагилом перевернулся квадроцикл. Водитель скончался (ФОТО)

В 20:25 часов 54-летний водитель мотовездехода (квадроцикла) Stels ехал по автодороге Нижний Тагил-Усть-Утка. На 54-ом километре автодороги он не справился с управлением на мокрой дороге в дождливую погоду и опрокинулся.